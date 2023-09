Les "Fromagers" doivent redorer leur blason

Après la défaite à Petigny, Bioul a décroché son premier succès aux dépens de Tarcienne. "Pour le moral c’est important, confie Grégory Dejaiffe. À Petigny, on avait fait un super-match. On a donc confirmé. Lors des matches de préparation et en coupe, je n’ai jamais su aligner l’équipe type. J’ai même dû aller puiser chez les U16. Tout le monde est rentré de vacances et la sauce commence à prendre. Avec quatorze nouvelles têtes, il faut être patient. Les entraînements sont bien suivis, avec une moyenne de 16 à 18 joueurs. C’est tout bon pour la cohésion. On doit profiter de ce déplacement à Surice, pour enchaîner les victoires. Il faut se rassurer au plus vite. Je me méfie cependant des Fromagers, qui affichent les mêmes statistiques que nous, avec 4 buts encaissés pour 5 inscrits."

Absent dimanche dernier, Alexandre réintègre le noyau. Théo servais est par contre suspendu.

Deux arrivées à Bioul

Entraîné par Grégory Dejaiffe, Bioul a recruté Sabri Legardien, de Tarcienne, et Giuliano Morinello, de la J. Tamines.