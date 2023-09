Excellent test pour Dolomiens et "Orangés"

Avec le maximum de points après deux rencontres, les Namurois, tout comme les Andennais, ont bien commencé leur parcours. Après leur confrontation, restera-t-il une formation avec le maximum ? David Truant, l’entraîneur de Wartet, espère que ses troupes poursuivront sur leur lancée. Pour autant que les absences ne portent pas préjudice à la cohésion naissante. " Les frères Bodart et Lemaire sont sur la touche et je viens de perdre Van Groenendal en match amical ." Une situation qu’il connaît, pour l’avoir vécue l’an passé. " Nous y avons remédié en élargissant le noyau , précise le T1 des Wartetis. J’ai un groupe de qualité et nous viserons comme chaque fois les trois points ", prévient-il. Une ambition partagée du côté bonnevillois. " C’est un gros match et nous pourrons situer un peu mieux nos ambitions après celui-ci. Nous l’avons bien préparé, même si on ne sait pas à quoi s’attendre, face à une formation que je ne connais pas , expose le coach des "Orangés", Grégory Licour. D’autant que nous sommes en pleine reconstruction. Nous serons quasi au complet pour ce difficile déplacement. Nous partirons avec l’intention de bien faire ." Cette saison, la concurrence pourrait bonifier les prestations des siens. " J’ai plus que onze joueurs qui peuvent revendiquer une place sur le terrain ", confirme Grégory Licour. À ceux-ci de démontrer leurs qualités dimanche.