Pour avancer, nous devons ne retenir que le positif. Nous avions décidé de laisser le ballon à l’adversaire et nous avions bien tenu quasi tout le match. Bien sûr, la frustration était importante après cette défaite dans les arrêts de jeu. Mais, je préfère souligner que nous avons fait jeu égal avec une formation rôdée à la N1 et surtout que nous avons eu les plus belles occasions. Pour recevoir Tirlemont, nous devons être plus efficaces dans les deux rectangles.

À votre image, l’équipe a semblé fort déterminée dans les duels et se décomplexer au fur et à mesure de la rencontre.

Nous méritions certainement mieux qu’une défaite mais, nous n’avons pas eu peur de nous engager dans les duels. Pour faire mieux contre les Sucriers, nous devons conserver cette mentalité de battant.

Certains sont partis mais vous, vous avez réitéré votre confiance dans le club. Pourquoi ?

J’ai adhéré au projet pour la N1 avec ses obligations mais aussi ses points d’attraction comme joueur: évoluer dans des beaux stades sur de super terrains avec une l’ambiance plus forte. Je comprends que tout le monde n’était pas prêt à s’engager quatre fois par semaine pour les entraînements plus le match. Avec ma profession, j’ai la chance de finir au plus tard à 16h et je peux encore avoir du temps pour voir ma femme et mes enfants.

Le noyau a été fort remanié. Quelles sont vos impressions sur les nouveaux ?

Tout le monde s’est bien intégré et a voulu le faire pour constituer un vrai groupe. Je pense que le niveau des recrues peut nous apporter un plus. Mais, il faudra attendre le retour des blessés (Gendebien, Sbaa, Api-Kindanda…) pour juger de tout notre potentiel.