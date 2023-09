Devant ou derrière, Ethan fera l’affaire

Arbitre: Theunis.

MEUX: indisponibles: Van Hyfte (plaie au visage), Paulus (genou) et Mazy (genou). Kinif (cuisse) se testera et pourrait intégrer une sélection que Laurent Gomez n’a pas encore définie.

STOCKAY: Alfieri, Dachelet, Niankou, Caufriez, Bernier, Jurdan, Pannier, Labrahimi, Ronvaux, Bakija, Sternon, Boumediane, Sangare, Basha, Senakuku.

Titulaire en défense centrale contre Achel ou… attaquant de pointe lors de ses montées au jeu face à Marloie et l’Union, le jeune Ethan Adam a cette particularité de pouvoir jouer un peu partout. Une polyvalence que le joueur transféré cet été de Gosselies considère comme un atout. "Le seul désavantage, c’est pour les automatismes et la prise de marques avec les coéquipiers, souligne le prometteur joueur de 19 ans. Mais pour le reste, cela ne m’embête pas, que du contraire. Jouer en D2, peu importe où, c’est le pied."

Originaire de Jumet, Ethan a connu Laurent Gomez chez les jeunes du Sporting de Charleroi. "Il m’a contacté en mai dernier et après notre entrevue, tout s’est vite réglé. Formé comme pur numéro 9, il a été surpris en voyant dans les rapports que j’étais souvent en défense. Mais déjà ma dernière année au Sporting, après ma blessure au genou (ligaments croisés), j’ai parfois dépanné derrière."

Face à Stockay, avec l’absence de Van Hyfte, Ethan pourrait commencer aux côtés d’Antoine Boreux. "On verra la sélection après l’entraînement mais je suis prêt à jouer. J’ai tout de suite adoré l’esprit d’équipe de Meux quand je suis arrivé. C’est une vraie famille et quand on est jeune et nouveau, il n’y a rien de plus agréable que d’être accueilli de la sorte par les plus anciens du groupe. Je ne me pose aucune question, j’ai fait le bon choix."

Dachelet: "De bons souvenirs"

Baladé 0-3 l’an passé par les Stockalis, Meux sait qu’un match compliqué se profile face aux joueurs de Manu Valoir. "C’est une équipe avec des routiniers de la D2 et des jeunes prometteurs, souligne Laurent Gomez. Le point pris mercredi sera bon si on le bonifie samedi. Si on veut nourrir des ambitions, à domicile, c’est le genre de match à gagner."

Dans une défense liégeoise qui tient la route malgré la défaite face au Stade Verviétois cette semaine (0-1 sur penalty), on retrouve un certain Miguel Dachelet. Celui qui comptabilise 56 matchs en D1A avec Zulte Waregem et qui a joué entre 2016 et 2019 chez les Meutis a en effet vu son arrivée à Stockay (où sont aussi Bernier et Senakuku) être officialisée il y a un mois. "Je m’étais engagé avec le Stade Verviétois, mais j’ai toujours eu Stockay dans un coin de ma tête, dit-il. Même si on évolue en amateur, on agit tous comme des pros et c’est ce que j’aime. En défense, mon boulot est de diriger, j’adore ça. Je n’ai laissé que de bons souvenirs à Meux. J’adore ce club familial. Dans cette équipe, il y a plein de clubmens. La saison dernière, je suis retourné voir Meux contre Stockay justement. Et les personnes présentes au club n’ont pas évolué. Elles sont toujours aussi accueillantes."