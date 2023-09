La préparation des Namuroises prend un solide coup d’accélérateur, avec ce premier match officiel encadré de duels amicaux à domicile (victoire 3-1 contre la N2 de Paris St-Cloud ce jeudi et venue de la Ligue A d’Amsterdam, ce samedi aussi, à 20 h 30). "Ces trois rendez-vous constituent un gros test. On va pouvoir voir ce qu’on a réellement dans les jambes", confie Dominique Colin, qui a pu analyser deux rapports de scouting pour décortiquer le jeu des Anversoises, que ses filles retrouveront plus tard, en N1. "Elles appliquent un système un peu semblable au nôtre, avec une opposite qui prend la réception et une 4 qui en est protégée. De notre côté, ce sera une bonne base en vue du championnat. Mais je continuerai à faire tourner le noyau, comme en préparation. Et, jusqu’ici, ce n’est pas pour cela qu’on est moins forts." Le T1 namurois, devra toutefois composer avec les absences de Charlotte Caro, partie pour deux mois en vacances ( "Elle nous avait prévenus quand on l’a transférée") et de Louise Staquet (qui souffle ses trente bougies ce samedi), alors que Sophie Pirlot vient de reprendre.

Gembloux - Chaumont (d. 14 h 30)

Les Gembloutoises seront en pays de connaissance, en accueillant une équipe chaumontoise elle aussi active en N2B. "Mais en ce qui me concerne, je ne connais rien des adversaires de notre division", rappelle le nouveau coach des "Coutelières", Sacha Koulberg. "On a eu l’occasion de rencontrer et de gagner contre Waremme en amical, mais qui était privé de passeuse. Je n’en suis pas moins content de l’équipe, qui travaille bien à l’entraînement. Nous n’avons évidemment pas d’ambition dans cette épreuve, mais passer un tour nous offrirait un bon match de préparation supplémentaire. On verra où on en est, dans ce premier affrontement à enjeu, qu’on abordera avec un groupe quasi au complet. Seule Marjorie Germain, qui vient justement de Chaumont, ne sera pas là, étant en vacances", précise le T1 gembloutois, qui s’interroge sur la programmation de ces matchs de Coupe. "C’est ridicule, alors que se jouera, ce dimanche, la finale de l’Euro féminin à Bruxelles, qui intéressera tous les amateurs de volley."