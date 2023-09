Clermont sans pression face aux "Frontaliers"

Après des débuts réussis lors de la journée initiale face à Bioul B, les Clermontois étaient au repos dimanche dernier, suite au désistement de Fraire. "Ce n’est pas une mauvaise chose. Nous avons eu quinze jours pour préparer la visite de l’ES Frontières et nous avons pu aller les voir à Philippeville", considère l’expérimenté défenseur, Thibaut Meurant. La venue d’un des ténors pressentis n’entraînera pas une grande effervescence, dans le chef des Clermontois. "Notre équipe est en reconstruction et nous n’avons donc pas d’obligation de résultat, confirme notre interlocuteur. Nous tenterons de réussir le meilleur résultat possible. Notre adversaire aura plus de pression que nous." Le coach des "Frontaliers", Maurice Delobbe, ne s’emballe pas, surtout quand on parle de "favori" concernant sa formation. "Nous allons prendre match après match, pour viser au moins le top 5. Même si je concède que nous espérons rester le moins de temps possible en P4." À plus brève échéance, le mentor des "Frontaliers" souhaite surtout confirmer le beau succès conquis contre Philippeville. "Un bon départ en championnat est toujours fort important", insiste l’intéressé, qui aura l’embarras du choix pour composer son onze de base. "Nous sommes quasiment au complet. J’ai un noyau riche en profondeur, ce qui change de la saison dernière." Un atout qu’il compte bien mettre à profit ce week-end.