Blessés: Dehon, Marrazza ; incertain: Antoine.

Après la défaite face à Onhaye, un long déplacement attend les hommes de Manu Rousselle avec une visite chez les promus de Flénu. "Comme nous, Flénu a perdu son match de mercredi (4-1 à Monceau) et aura sûrement un esprit revanchard. Surtout que ce sera le premier match du club à cet échelon à domicile. Je m’attends donc à une solide opposition, même si je ne connais pas trop cet adversaire, souligne Manu Rousselle. De notre côté, nous avons aussi perdu face à Onhaye mais j’estime que le score est un peu forcé car nous avons sorti une belle prestation. Nous voulons nous reprendre et, face à un promu, nous devons prendre des points. C’est le genre de match qu’il faut gagner. Ce sera un déplacement long et compliqué, mais si nous ne voulons pas douter, il faut aller là-bas avec l’envie de bien faire."

Ce sera peut-être sans Tom Antoine qui a reçu un coup direct mercredi et qui est incertain.