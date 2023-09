Brouwaeys : "Un petit risque bien calculé"

ONHAYE: Afflisio et Lambert seront encore préservés, alors que Kembi devait reprendre la course hier soir. Guiot, victime d’une entorse mercredi à Ciney, est incertain.

BRAINE: deux derniers transferts ont été actés, ceux du flanc camerounais Francis Zé (22 ans), en provenance de Tournai, et de l’attaquant italo-camerounais Mike Ebui (24 ans) qui avait été prêté par Namur à Gosselies lors du second tour la saison dernière. Buscema, Duga, Bellia et Santos Pravos sont à l’infirmerie.

Le mercato s’est clôturé, sans qu’Onhaye ne réalise de transfert de dernière minute. "On a encore été en discussions avec un attaquant ce mercredi, mais sans conclure. Si on en faisait un, c’était pour qu’il apporte un “plus” tout de suite, confirme Lionel Brouwaeys. C’est un petit risque, mais calculé. Car, on a déjà des solutions en interne, avec les Clément Steeno, Arthur Bodart et autre Grégoire Guiot." Et puis, avec six réalisations en Coupe et un triplé à Ciney, Anthony Lorenzon a démarré la saison sur les mêmes bases que voici deux ans, quand il avait terminé le championnat avec vingt buts à son actif. "Antho est très présent et travaille bien. Et on peut compter sur l’apport d’Alessandro Guerri, qui a passé un cap physiquement et défend mieux aussi", précise le T1 d’un groupe qui a maîtrisé son sujet, ce mercredi, au stade Tilleux (0-3). "On leur a laissé la possession sur les côtés, comme on le voulait, et on a accéléré quand il le fallait. Le score aurait même pu être plus lourd."

Les troupes de l’ex-Standardman Axel Smeets ont également entamé leur exercice par une victoire 3-0, le week-end dernier, contre Couvin. "Ils ont bien transféré. Ce n’est sûrement pas un adversaire à négliger, avec ses anciens éléments de D1."