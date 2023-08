Sean Dubois a quitté Tamines pour Belœil

Arrivé en juin dernier à la Jeunesse, Sean Dubois a décidé de quitter le club pour des raisons personnelles. "Au niveau des trajets, c’était plus facile pour moi si je rejoignais Belœil. Le club présente un projet intéressant et je me suis directement bien entendu avec le président", affirme le joueur de 20 ans. Malgré un départ prématuré, Sean Dubois n’est pas parti au clash avec Tamines, au contraire. "Je n’ai aucun problème avec Saïd Khalifa et la direction. Le transfert s’est réalisé dans le respect et s’est fait très rapidement". Tellement rapide que le médian, après avoir effectué son dernier entraînement jeudi passé à Tamines, était déjà sur la feuille de match de Belœil lors du déplacement au Crossing dimanche dernier.