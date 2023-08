Namur: la fête au stade Adeps pour la 1ere "à domicile"

Lors d’un conférence de presse où étaient présents les représentants de la Ville, Charlotte Bazelaire et Benoit Aerts ainsi que le nouvau responsable communication du matricule 156, Florian Badoux, le club a présenté le programme concocté à l’occasion du premier match à l’Adeps et en a profité pour faire le point sur l’avancement des deux "chantiers" importants auxquels avait été confronté le vénérable cercle centenaire suite à son déménagement forcé du stade des Bas-Prés. Concernant l’avant-match de dimanche, les petits plats ont été mis dans les grands: challenge pour les jeunes sur le terrain synthétique adjacent, ballon du match offert à un supporter et fanfare avant et pendant le match pour soutenir l’ambiance font partie d’un programme entamé vers midi avec un repas. Les parents venus avec leurs enfants recevront un t-shirt gratuit et une carte de 5 euros.