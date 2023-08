Moniquet: "Je m’en souviendrai dans cinq ans !"

Avec une nouvelle arrivée au sommet, qui lui faisait de l’œil, à l’Observatoire d’Astrophysique de Javalambre. "Le but était d’aller dans l’échappée, continue le grimpeur de Landenne au sujet de cette sixième, déjà, journée de course depuis le départ de Barcelone. J’étais dans tous les coups dès le début. Finalement, je me suis retrouvé dans un groupe de quarante coureurs, avec de nombreux mecs du classement général."

Et de sérieux clients, comme l’Américain Sepp Kuss, finalement vainqueur de l’étape, mais aussi des Romain Bardet, Mikel Landa, Marc Soler, Elner Rubio, Rui Costa… "J’ai décidé de sortir de ce groupe-là, continue Sylvain Moniquet. Je suis parti pendant une vingtaine de kilomètres. J’ai finalement été repris. Ça roulait vraiment à fond ! J’ai rarement vu ça sur une course. Dans ce contexte, je me rends compte que j’ai laissé un peu trop de forces en début de journée en vue du final. Car dans la dernière montée, je n’avais tout simplement plus les jambes pour espérer obtenir un bon résultat."

Alors que ce groupe de quarante s’écrémait de plus en plus par l’arrière dans le col menant à l’arrivée, le rythme de Sylvain Moniquet devenait en effet plus saccadé. Signe de fatigue, il bougeait beaucoup des épaules, avant de perdre le contact avec la tête de la course. "Quand j’ai vu que cela ne le ferait pas pour un bon résultat, je me suis relevé et j’ai été repris par les favoris." Pour garder des réserves. Car il a bien l’intention de retenter encore sa chance sur cette Vuelta très relevée. S’il espérait mieux qu’une quarantième place ce jeudi, le coureur namurois sait aussi prendre du recul pour analyser son effort. Dont ceux effectués en début de course. "J’ai aussi conscience que durant la première semaine, tout le monde est encore bien frais, ce n’est pas ce que je préfère, termine-t-il. Je préfère les deuxième ou troisième semaines quand plus de coureurs sont fatigués. Malgré tout, nous avions trois coureurs dans cette échappée (NDLR: avec Andreas Kron et le prometteur Lennert Van Eetvelt) , on a donc fait une belle course sur cette étape très rapide. C’était impressionnant. Je pense que je m’en souviendrai encore dans cinq ans !"