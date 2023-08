Mercato: les dernières infos avec du mouvement à Tamines, Ohey ou Flavion notamment

Dubois a quitté Tamines pour Belœil

Arrivé en juin dernier à la Jeunesse, Sean Dubois a décidé de quitter le club pour des raisons personnelles. "Au niveau des trajets, c’était plus facile pour moi si je rejoignais Belœil. Le club présente un projet intéressant et je me suis directement bien entendu avec le président ", affirme le joueur de 20 ans. Malgré un départ prématuré, Sean Dubois n’est pas parti au clash avec Tamines, au contraire. "Je n’ai aucun problème avec Saïd Khalifa et la direction. Le transfert s’est réalisé dans le respect et s’est fait très rapidement". Tellement rapide que le médian, après avoir effectué son dernier entraînement jeudi passé à Tamines, était déjà sur la feuille de match de Belœil lors du déplacement au Crossing dimanche dernier.

Antoine Dubucq à Lustin

L’attaquant Antoine Dubucq (Anhée, P1) a signé à Lustin en P2A.

Mas à Petit-Waret

Florent Mas (ex-Loyers et Andenne) rejoint les Biwacks et offre une option en plus au coach Jean-Philippe Pierre. Le milieu avait tenté un retour à Andenne mais se dirige bien finalement chez le voisin.

Goossens de Couvin à Flavion

Ultime renfort de dernière minute pour les Florennois qui enregistrent l’arrivée de Jaden Goossens, le jeune offensif qui évoluait à Couvin-Mariembourg. "Il a quelques matchs à son actif en D2-D3, c’est un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs places", se réjouit l’entraîneur flavionnais, Eddy Morue.

Trois arrivées à l’Etoile Tamines

L’Etoile Tamines (P3C) enregistre les arrivées de Manolo Calvo Gil (Gosselies B), de Michele Mirabella (ex-joueur de la JS Tamines B en P2 la saison passée) et de Franco Pulignano (Entente Châtelet).