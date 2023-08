Arbitre: Gabriel.

Cartes jaunes: Guiot, Teklak, Lambrechts, Bruckner Bwangombo.

Buts: Lorenzon (0-3, 23e, 67e et 89e).

CINEY: Monteleone, Lambrechts (73e Claude), Antoine (58e Arnauts), Bruckner, Hanneuse (77e Despas), Fondaire, Poncelet, Bwangombo (80e Herbiet), Otte, Gaziaux, Michels.

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Gillis, Guiot (66e Steeno), Gilain, Bastin, Lorenzon, Fastrez (87e Bodart), Teklak (59e Leclef), Lizen (68e Defresne), Guerri.

Les Cinaciens débutent la partie avec Claude sur le banc. À charge pour Lambrechts d'occuper la pointe de l'attaque avec sur ses ailes, Michels et Antoine. Une option qui ne paie pas en début de partie où, s'ils font bien circuler le ballon, les visités se montrent peu dangereux dans le rectangle de De Vriendt.

Dans l'autre camp, Onhaye montre du répondant se crée une première occasion au quart d'heure avec une tête de Bastin consécutive à une rentrée de Lizen qui trouve la transversale. Après quelques incartades dans le rectangle visité, c'est sur une phase arrêtée que les visiteurs vont ouvrir le score. Un corner mal négocié par la défense cinacienne retombe dans les pieds de Lorenzon qui mystifie Monteleone. Le match est lancé et si Lambrechts tente sa chance sur un centre-tir qui termine dans les mains de De Vriendt, le score ne bouge plus avant la pause.

En début de seconde période, Monteleone doit s'employer à deux reprises devant Bastin et Lorenzon pour éviter que les hommes de Lionel Brouwaeys ne fassent le break. Michels passe à côté de l'égalisation, Ciney ne profite pas d'une petite erreur d'appréciation de de De Vriendt tandis que Lorenzon fait parler toute son expérience pour inscrire le second but des siens sur un contre bien mené. Claude monte au jeu pour tenter d'inverser la tendance, mais en vain. En fin de partie, c'est de nouveau Lorenzon qui a le dernier mot et inscrit son troisième but de la soirée pour sceller le score. Du métier, du réalisme et des automatismes, c'est ce qu'il aura manqué aux joueurs locaux pour rivaliser avec les Walhérois, comme le disait Vincent Gaziaux à l'issue du match. "Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est l'expérience. Nous avons encaissé des buts évitables et avons été peu efficaces dans les trente derniers mètres. Onhaye est efficace. De notre côté, nous devons encore travailler".

Un discours confimé par le défenseur visiteur Léopold Granville. "Collectivement, ment alement et physiquement, nous avons fait le match. Ciney n'a pas démérité mais on voit que notre équipe se connait depuis des années que nous avons des automatismes qu'ils n'ont pas."