Un penalty de trop pour Namur

Carte jaune : Herman.

Buts : Smolders (1-0 pen., 90e+3).

DESSEL SPORT : Geladé, Reynders, Kasmi (85e El Ansri), Vandersmissen, Osei-Berkoe, Versmissen, Masoudi, Geukens (83e Vandenbrouck), Milts, Sols, Smolders.

UR NAMUR : Herman, Vander Cammen, Baudot, Detienne (72e Khaida), Fofana, Ghaddari, Dheur, Besson (60e Api Kindanda, 90e Laloux), Bangoura (72e Quintais), Alabang, Iscaye.

Les Flandriens sont rapidement dans le camp namurois et se montrent dangereux via Kasmi puis Smolders. Les Merles laissent passer l’orage et vont finir par équilibrer les échanges durant une première période bien gérée de manière organisée et solidaire Avec beaucoup de calme, les Merles vont couper les angles et tenter de sortir dès que la possibilité se présente. Ils vont pourtant concéder un penalty logique dès la 15e. Heureusement pour eux, Kasmi botte le coup de réparation à côté. La légère domination territoriale de Dessel se poursuit sans pour autant inquiéter Namur. Ce sont même les hommes de Cédric Fauré qui se procurent coup sur coup les grosses opportunités par Bangoura d’abord sur le gardien et avec une nouvelle belle occasion signée Fofana. On ne le sait pas encore mais cela coûtera cher aux Namurois en fin de partie. Les vingt dernières minites sont assez stressantes avec une possession de plus en plus dominante de Dessel et des Namurois, héroïques, qui plient et ne rompent point.

La domination flandrienne se poursuit avec une possession importante mais Namur parvient à maîtriser les attaques adverses sans trop de souci et même à se créer une toute grosse occasion à la 83e.

Le coach namurois tente d’apporter du sang neuf en introduisant notamment Khaida très précieux dans les duels. Les Flandriens parviendront à avoir malgré tout une seule occasion en deuxième période par Kasmi bien sauvée par un Herman très attentif. les Verts semblent se résigner petit à petit au nul, lorsque, coupe de théâtre dans les arrêts de jeu, sur une des dernières tentatives locales la défense namuroise est prise de vitessse et doit stopper fautivement un attaquant de Dessel. Contrairement à Kasmi en début de première période Smolders ne va pas trembler et offrir 3 points inattendus aux visiteurs. Kim Detienne : "On a fait un bon match pour une première, mais l’équipe est très déçus de rentrer bredouille. Un nul aurait été beaucoup mieux pour débuter. Nos efforts ne sont pas récompensés."