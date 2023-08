Tamines va encore se renforcer

Jérôme Patris craignait le pire pour son médian Jules Gécé, blessé au genou. Mais les nouvelles sont très rassurantes. "Il est revenu s’entraîner mardi sans ressentir la moindre gêne, se réjouit le coach aischois. Tous les feux sont au vert, même si on ne prendra aucun risque ce week-end." Idem pour Jessy Galvez qui ne jouera pas samedi contre Perwez suite à son problème aux adducteurs. "Mais il viendra ce jeudi pour se tester en fonction de l’avis du spécialiste qu’il consulte en journée." Thirot a ressenti une décharge au niveau de l’ischio-jambier et sera sans doute indisponible. Absent à Tamines, le gardien Lucas Alves (point de suture suite à un contact à l’entraînement) est incertain.

Tamines: ça va bouger

Abdou Boukamir est suspendu pour le déplacement au Pays Vert. Le reste du noyau est sélectionnable. "Et ça devrait bouger d’ici la fin de semaine au niveau du mercato", précise le coach Saïd Khalifa. Il y avait en effet trois tests à l’entraînement jeudi soir.

Couvin: Virgo suspendu

Doublement jauni à Braine, Virgo est suspendu pour la venue du Crossing. Vincent Ravyedts est blessé alors que les deux dernières recrues sont désormais sélectionnables: Cameron Molle et Noah Mayere. "Pour le reste, rien de spécial ", résume le coach Joël Van den Noortgate.

Arquet: A. Mathieu a repris

Julien Vanderreycken (genou) attend des nouvelles de ses examens et ne sera pas encore sélectionnable samedi pour la venue de Jodoigne d’un certain Laurent Dethier. Diego Demoulin est aussi indisponible suite à une entorse de la cheville. Par contre, Arthur Mathieu s’est entraîné normalement mardi et n’a rien ressenti après une séance basée sur l’explosivité. Yedidia Vuza continue de trottiner et ne reprendra avec le groupe que la semaine prochaine. Dans les buts, Gillet a repris mais il ne devrait pas jouer ce week-end. C’est Yann Luyten qui devrait à nouveau défendre les filets.