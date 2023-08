Succès pour les athlètes namurois aux championnats LBFA cadets/scolaires

Le podium le plus mémorable revient aux cadets, sur le 800 mètres. Trois athlètes se tiennent toujours dans un mouchoir de poche lors de toutes les compétitions auxquelles ils participent: les deux coéquipiers de l’Arch, Lucas Barthel et Barnabé Chiliade, et leur adversaire du SMAC, Noah Simon. Cette fois, c’est Lucas qui l’emporte, étant un peu plus âgé que ses adversaires, au terme d’une course des plus tactiques. Toujours chez les cadets, Julien Dessart (Arch) décroche un nouveau record personnel au triple saut, avec un saut à 12,17 mètres et devient également Champion LBFA. Chez les scolaires filles, Juliette Dupont (SMAC) réalise la bonne opération de la compétition. Avec la 4e meilleur saut des engagées, elle n’a pas de pression en abordant la compétition. "Je n’avais rien à perdre. Je suis super fière et heureuse de mes sauts. Un peu frustrée de ne pas avoir fait une meilleure course en finale des haies, mais je ne peux pas tout avoir", précise la championne LBFA. Aligné sur le 100 mètres, dans la catégorie des scolaires, Tiago Lecomte (SMAC) ne parvient pas à se donner à 100% suite à une gêne à la hanche. Il décide tout de même de s’aligner sur le 200 mètres, où il parvient à décrocher la seconde place en 22.60. "J’espérais une médaille d’or sur les deux disciplines, et je ne sais pas trop quoi penser de cette 2e place sur le 200 mètres et cette 3e place sur le 100 mètres. Je me rassure en me disant que je peux encore atteindre cet objectif l’année prochaine", raconte Tiago. Les plans tactiques de Brice Jordens ne se passent pas totalement comme prévu, sur le 800 mètres, mais il termine tout de même vice-champion francophone. "Le but est de rester derrière le favori, Martin Courtois, et de le surprendre dans la dernière ligne droite. Malheureusement, je me retrouve 4e, complètement bloqué et enfermé. Je joue des coudes et c’est au sprint final que je parviens à trouver l’espace pour dépasser deux concurrents, mais Martin est trop loin", commente celui qui regrette de ne pas avoir pu décrocher son ticket pour le Youth Mémorial Van Dame. Jolie prestation de l’Archer Romain Palm (Arch), scolaire première année, qui s’impose avec près de 14 secondes d’avance sur le second lors du 3000 mètres. Sur le 2000 mètres steeple, le titre revient à Ugo Janton (Arch), malgré un échauffement écourté. "Je commence mon échauffement seulement 10 minutes avant la course, mais heureusement, cela ne m’empêche pas de l’emporter et d’améliorer mon record personnel de 2 secondes", se rassure Ugo. Comme à chacun des gros rendez-vous, Alexander Comte, le sauteur en hauteur du SMAC, répond présent, avec un saut à 2,02 mètres. "J ’ai un peu de pression, et l’envie de bien faire les choses. Je suis satisfait de ce saut, même si j’aurai aimé battre mon record de 2,06 mètres. Ce n’est pas passé loin", clôture le sauteur.

Les podiums

Scolaires :

100 mètres: 3. Tiago Lecomte (SMAC) 11.29

200 mètres: 2. Tiago Lecompte (SMAC) 22.60 ; 800 mètres: 2. Brice Jordens (Arch) 2.00.94 ; 3000 mètres: 1. Romain Palm (Arch) 9.03.05 ; 2000 mètres steeple: 1. Ugo Janton (Arch) 6.19.44 ; Saut en hauteur: 1. Alexander Comte (SMAC) 2,02

Cadets :

100 mètres: 3. Simon Misonne (SMAC) 11.84

800 mètres: 1. Lucas Barthel (Arch) 2.04.59 ; 2. Barnabé Chiliade (Arch) 2.05.00 ; 3. Noah Simon (SMAC) 2.05.40 ; 1500 mètres steeple: 2. Florent Labar (Arch) 4.54.30 ; Triple saut: 1. Julien Dessart (Arch) 12,17

Scolaires Filles :

Saut en longueur: 1. Juliette Dupont (SMAC) 5,5 ; Triple saut: 2. Lucile Adant (Arch) 11,28

Cadettes:

200 mètres: 3. Chloé André (SMAC) 27.50

1500 mètres: 2. Lucie Widart (Arch) 4.56.94

1500 mètres steeple: 2. Maud Rulot (Arch) 6.03.26

Les championnats de Belgique des cadets et scolaires ont lieu ce dimanche à Gentbrugge.