Arbitre: M. Braley.

Cartes jaunes: Wilmots, Brouckaert, Englebert, Sylla, Diakhaby.

But: Saïd (0-1, 22e).

TOURNAI: Gianquinto, Piéraert, Diakhaby, Dassonville (76e Calon), Cordaro, Strobbe, Holuigue, Brouckaert, Henry (79e Amury), Destrain, Sylla. ROCHEFORT: Lentz, Senga, Lazitch, Fiore, Remy, Perseo, Englebert, Wilmots, Ouedraogo (67e Azevedo), Saïd (88e Gall), Adu-Bonsu.

Les Sang et or entament le match très prudemment en essayant avant tout de fermer tous les angles et de ne pas commettre d’erreur. On ne peut pas dire non plus que Rochefort appuie franchement sur l’accélérateur même si Perseo et surtout Ouedraogo lancé en profondeur par Adu-Bonsu force Guinquinto à une parade facile.

Les visiteurs ouvrent le score à la 22e sur un centre du même Ouedraogo pour Saïd dont la reprise est déviée par Dassonville. Un but largement évitable.

Encouragés par l’avantage, les visiteurs se montrent encore menaçants via Perseo – Gianquinto détourne – et un autre envoi de Wilmots une fois de plus paré par le dernier rempart tournaisien. Un coup franc permet à Strobbe de réchauffer les points de Lentz alors qu’un solo de Cordaro s’achève par un essai qui file au-dessus. À la pause, on reste un peu sur notre faim avec la furieuse impression que les hommes de Nasca hésitent à lancer les chevaux pendant que Rochefort la joue plutôt en maîtrise.

Holuigue tente de nous démentir avec un envoi dans les gants de Lentz mais on attend la 56e avant de voir le gardien visiteur s’employer alors que chacun pensait que Destrain allait égaliser ! C’est la preuve que les Sang et or doivent croire en leurs chances.

En parlant de bol, Brouckaert en manque un peu en expédiant sur le piquet un penalty accordé pour un hands de Senga après une tête de Sylla à la 63e. Trois minutes plus tard, c’est au tour du gardien tournaisien d’avoir la main ferme sur un essai de Saïd.

Monté au jeu, Calon s’arrache pour décocher un centre parfait pour Sylla dont la tête passe au-dessus à sept minutes du terme. Gianquinto effectue un joli saut de carpe pour sortir un obus d’Adu-Bonsu. Tournai essaie mais restera à quai…

"On a eu une grosse possession de balle tout en nous créant six ou sept grosses opportunités alors que le gardien maintenait Tournai dans le match. Je pense que notre succès est mérité. On a fait l’essentiel face à un adversaire qui nous a bien gênés avec son 5-3-2 bloc bas en gérant en seconde période", déclarait le coach de Rochefort Jeffrey Reintmester.

Etienne arrête

Après deux saisons, Marvin Etienne a décidé de quitter Rochefort pour des raisons personnelles. "J'ai des horaires forts chargés, explique le coach de sport. Ce n'était plus compatible. C'est une décision difficile, car le projet mis en place par le président est magnifique". Le milieu de terrain n'est donc pas du déplacement à Tournai, pour la première journée de championnat. Il conserve malgré tout de beaux souvenirs avec Rochefort. "Je quitte le club en bons termes. Je pars sur une montée avec le but décisif pour le titre. C'étaient deux saisons magnifiques. Mon but est de redescendre. Jeffrey comprend ma décision. Je le remercie lui ainsi que Nicolas pour m'avoir permis d'écrire une page de Rochefort". L'ancien Virtonais est à la recherche d'un nouveau défi à un échelon inférieur.