Cartes jaunes: Sleeuwaert, Marion, Asaidi, Lambertin, Boreux.

UNION ST-GILLOISE B: De Bolle, Lambertin, Tshilanda, Asaidi, Makate (77e Safari), Pinheiro, Mendoza, Asri, Delph (89e Zabrowarny), Makate, Berradi.

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Boreux, Van Hyfte (90e Jaspart), Sleeuwaert, Palate, Rosy, Gaux (67e Baudoin), Paquet (80e Gauchet), Smal, Marion (85e Adam).

Sur le synthétique de Jette, Laurent Gomez aligne une équipe plutôt expérimentée malgré les absences de Kinif et Coquelle. Malade lundi et absent de l’entraînement, Libertiaux s’échauffe mais Pignolet garde sa place entre les perches. Après 40 secondes de jeu, le gardien titulaire en P1 doit déjà intervenir sur une tête de Makate. C’est le signe d’un début de match trop timoré de ses couleurs, bousculées par le tempo imprimé par la jeune équipe de St-Gilles. Meux multiplie les fautes aux abords de son rectangle et offre plusieurs coups francs dangereux aux Unionistes. Même s’ils ne sont pas toujours bien donnés, celui d’Asaidi n’est pas loin de tromper Pignolet. Meux ne parvient pas à sortir et semble un peu asphyxié par la vivacité locale. Laurent Gomez demande plus d’impact et le message semble passer même si une nouvelle phase arrêtée, bottée par Mendoza cette fois, donne encore des sueurs froides à la défense. La plus nette occasion de cette première période est signée le déroutant Berradi, qui efface plusieurs hommes avant de croiser un rien trop sa reprise. La demi-volée de Paquet, seule opportunité meutoise, conclut cette première mi-temps finalement assez tranquille pour les deux gardiens. "L’idée était de mettre un bloc compact et de ne pas trop se livrer pour ne pas s’exposer à leur vitesse, souligne Laurent Gomez. Mais on a manqué d’agressivité et reculé. L’Union a pu installer son tempo et on a défendu trop bas. Heureusement, après 25 minutes, on a su réagir en allant les chercher plus haut pour gêner les premières relances."

Dès la reprise, si Berradi réussit à s’ouvrir une fenêtre de tir, la défense visiteuse, costaude et vigilante, garde toujours l’avantage. L’Union, joueuse, tente de forcer le verrou mais le mur vert tient le coup. Alors que Pignolet rassure sur deux corners, Meux manque le hold-up de peu quand Smal, laissé seul, touche le piquet. La plus grosse occasion unioniste est signée Asaidi, à sept minutes du terme au départ d’un coup franc stupidement concédé par Meux, mais sa tête file au-dessus. Dans l’autre rectangle, Smal hérite encore d’une seconde grosse opportunité mais il ne parvient pas à tromper De Bolle. "C’était ce que j’avais demandé à la mi-temps: fixer un côté pour aller chercher l’opposé rapidement. On l’a super bien fait et pour le même prix, même en difficulté, on gagne ce match. Mais je suis plutôt satisfait, défensivement, on s’est encore montré costaud après avoir joué 120 minutes vendredi en coupe", conclut le coach. Son homologue ajoute: "On a essayé de presser haut et ça aurait pu payer en début de match. Mais la plus grosse occasion, elle est Meutoise et elle pèse plus lourd que toutes les nôtres. On aurait pu tout perdre et le score est donc logique. Mes joueurs doivent apprendre à être plus tueur. Mais je suis fier d’eux, dans l’impact physique, ils se sont surpassés face à une solde équipe."