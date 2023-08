Marvin Etienne quitte Rochefort

Après deux saisons, Marvin Etienne a décidé de quitter Rochefort pour des raisons personnelles. " J'ai des horaires forts chargés , explique le coach de sport. Ce n'était plus compatible. C'est une décision difficile, car le projet mis en place par le président est magnifique ". Le milieu de terrain n'est donc pas du déplacement à Tournai, pour la première journée de championnat. Il conserve malgré tout de beaux souvenirs avec Rochefort. " Je quitte le club en bons termes. Je pars sur une montée avec le but décisif pour le titre. C'étaient deux saisons magnifiques. Mon but est de redescendre. Jeffrey comprend ma décision. Je le remercie lui ainsi que Nicolas pour m'avoir permis d'écrire une page de Rochefort ". L'ancien Virtonais est à la recherche d'un nouveau défi à un échelon inférieur.