En un an, les filles de la RUS Dinant ont empilé les trophées

À l’origine, le coach José Willot propose à Mathilde Bernard de monter une équipe de futsal. Par le bouche-à-oreille, la joueuse trouve d’abord six coéquipières, pratiquant pour la plupart le foot en prairie en nationale. La section féminine dinantaise dispute son premier match en décembre. "Aucune d’entre nous n’avait d’expérience dans la discipline. On a appris match après match, bien épaulées par José et Anthony, nos coachs", explique Pauline Roiseux. Les automatismes arrivent rapidement et les succès s’enchaînent. Les Dinantaises sont d’abord championnes du Hainaut, aucune compétition n’étant organisée dans notre province, puis championnes francophones en mai. "Et ce en tant que Namuroises!, relève Pauline Roiseux. Nous avons ensuite été championnes de Belgique sur tapis vert : la ligue flamande, dont le championnat n’était pas terminé, n’a pas présenté d’adversaire. On est d’autant plus fières d’avoir remporté la supercoupe et prouvé qu’on méritait notre titre national" Seule ombre au tableau, l’élimination prématurée en coupe de Belgique, restée en travers de la gorge de Mosanes qui veulent faire encore mieux la saison prochaine. "On veut tout rafler, lance la pivot. Marine Bernard et Marine Houtart ont dû arrêter mais les deux nouvelles ont déjà pu jouer la supercoupe." La création de plusieurs équipes, sans doute attirées par la belle histoire dinantaise, permettra la mise sur pied d’un championnat namurois cette saison.