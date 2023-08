Basket: un haut de classement disputé en P2B namuroise

À Profondeville, le groupe évolue depuis plusieurs années ensemble et espère prendre quelques victoires pour décoller rapidement. Au Mosa, qui a remanié l’ensemble de ses équipes pour ne maintenir que sa P2, l’objectif sera de prendre du plaisir en travaillant ensemble.

Des formations dans l’inconnue

C’est le cas de Mazy, qui compte des blessés dans ses rangs et dont l’équipe devra éventuellement être remaniée. À Malonne, seuls deux joueurs de la P2 championne sont encore présents pour cette saison et une nouvelle cohésion va donc devoir se mettre en place. "Nous avons toutefois nos jeunes qui ont un jeu plus rapide et plus agressif", raconte Cyrus Gilet. Du côté d’Andenne, le groupe a perdu 3 joueurs et les rotations seront donc limitées ; l’équipe espère toutefois un top 5. Pour Ohey, la préparation n’a pas été optimale avec beaucoup d’absences mais le ventre mou est espéré. Finalement, à Fraire, Beez et Mariembourg, le maintien sera l’objectif prioritaire.