Basket: un championnat ouvert en P2A namuroise

Du côté d’Andenne, Natoye et Gembloux, l’objectif premier est de former les jeunes du club en les intégrant aux équipes séniores. À Profondeville, le noyau est également jeune et intégrera les U21, avec une volonté de faire mieux que la huitième place de la saison dernière. Du côté de Ciney, le noyau reste assez similaire à la saison dernière, tout en étant renforcé par des jeunes pour amener un certain dynamisme. "La série apparaît toutefois relevée et un top 6 me semble un bon objectif", ajoute Sébastien Hautot. Erpent, qui avait terminé à une belle troisième place, compense ses départs par les U21 du club, et vise une première partie de classement.

Un maintien rapide

Que ce soit à Maillen ou au Conti, promus cette année, la volonté sera de se sauver le plus vite possible. À Faulx, qui compte déjà 7 blessés au sein de son effectif vieillissant, le maintien sera également l’objectif principal. Finalement, Rochefort est une équipe en reconstruction, avec la fusion des deux noyaux P2 de la saison dernière, et où la volonté première sera de reprendre du plaisir.