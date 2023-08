"Lundi, mon but était d'aller dans l'échappée avec cette arrivée à Andorre. Le début de l'étape était très vallonné et je m'y sentais bien. J'ai été dans tous les coups (photo). Mais je n'ai pas été dans le bon mouvement, dans lequel se retrouvait mon coéquipier Eduardo Sepulveda, avec qui je partage la chambre. J'ai donc terminé l'étape tranquillement. Cela ne servait à rien de gaspiller des forces. Ce mardi, c'était une étape pour les sprinters et nous avons joué la carte de Milan Menten, qui se classe quatrième, ce qui est un bon résultat. J'ai aussi terminé tranquillement. Ce n'est pas facile, de terminer tranquille. Mais c'est la clé sur un Grand Tour. Il faut savoir être patient pour les deuxième et troisième semaines."