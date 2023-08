Près de 500 traileurs à l'Art'Trail, à Gesves

La plus longue distance lance les festivités avec quelques noms connus sur la ligne de départ, comme l’Andennais Logan Perin ou encore Adrien Vincent. Durant les cinq premiers kilomètres, cela bataille ferme. Et puis, petit à petit, chacun prend son rythme et Adrien prend la poudre d’escampette pour finalement s’imposer avec plus de 8 minutes d’avance. "Le parcours est très beau. Nous empruntons quelques propriétés privées et cela en vaut vraiment la peine. Et puis, le fait de démarrer en semi nocturne nous permet de voir le coucher du soleil, et de terminer à la frontale. Je prends les commandes et parviens à creuser l’écart, mais derrière, la course se joue dans les dernières centaines de mètres", commente le vainqueur.

L’ancienne basketteuse Stéphanie Ernoux partage la victoire avec Eléonore Rubbers. "Frustrée de ne pas avoir pu mener à bien mon projet off"Tour du Mont Blanc", vu la météo, je décide de m’aligner sur cette épreuve qui m’est chère car, en 2022, c’était mon tout premier podium. Je repère Eléonore, coéquipière chez Biotrail, et nous décidons de partir ensemble. Nous nous relayons, moi étant plus à l’aise en descente et sur le plat, et elle qui prend les relais dans les côtes. Nous décidons de franchir la ligne ensemble, main dans la main, et de partager la victoire".

Dix minutes plus tard, la moyenne distance s’élance. Il ne faut pas longtemps avant que Grégoire Tilmant ne prenne la pôle position et s’impose devant Dimitri De Vleeshauwer et Martin Melotte. Les semaines se suivent et se rassemblent pour Hélène Dassy. La Biotraileuse enchaîne les victoires et boucle l’épreuve devant Anaïs Oreins et Caroline Grégoire.

Le dernier départ de la soirée est celui du 8 kilomètres. L’Andennais John Lejeune, lui aussi basketteur, parvient à lâcher Bastien Liégeois après deux kilomètres avant de poursuivre seul en tête. "J’ai la chance d’avoir un vélo ouvreur avec moi, ce qui me facilite la vie, même si le fléchage est plutôt bon. Le parcours est relativement plat, bien que très boueux pour un mois d’août", s’amuse John. Jolie 6e place pour l’athlète de l’Ocan, Mathilde Lecaillie, qui s’impose devant Anaïs Dessales et Aude Renière. "N’étant pas en préparation pour l’instant pour un objectif précis, j’aime participer à de plus petites épreuves organisées dans ma région. C’est également l’occasion de retrouver mes coéquipiers du club. L’atmosphère est bien différente des marathons sur route et très agréable. Le parcours est super roulant, malgré un début assez glissant, et tout se passe plutôt bien pour moi", raconte la gagnante.

Les résultats

Classements du 8 kilomètres

HOMMES

1. Lejeune John 00:34:37

2. Liegeois Bastien 00:37:26

3. Piret Marius 00:37:50

4. Vandecandelaere Émile 00:38:45

5. Demercier Adrien 00:39:07

FEMMES

6. Lecaillie Mathilde 00:39:10

14. Dessales Anais 00:41:26

19. Reniere Aude 00:42:45

33. Bertrand Severine 00:44:27

37. Gilain Charline 00:45:11

Classements du 14 kilomètres

HOMMES

1. Tilmant Gregoire 01:05:33

2. De Vleeschauwer Dimitri 01:08:24

3. Melotte Martin 01:09:20

4. Vis Gaspard 01:10:11

5. Thirion Sebastien 01:10:31

FEMMES

19. Dassy Helene 01:15:54

30. Oreins Anais 01:20:20

36. Gregoire Caroline 01:23:03

47. Liegeois Caroline 01:24:58

69. Rase Claire 01:30:13

Classements du 24 kilomètres

HOMMES

1. Vincent Adrien 01:51:02

2. Perin Logan 01:59:22

3. Massart Benoit 01:59:39

4. Simon Francois 02:01:42

5. Poncin Vincent 02:03:33

FEMMES

17. Ernoux Stephanie 02:11:45

18. Rubbers Eleonore 02:11:45

35. Van Tichelen Elise 02:28:44

49. Anglade Amandine 02:36:34

51. Krug Emma 02:39:46