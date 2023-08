Arbitre: Gabriel.

CINEY: Simon Marraza n’a pas encore repris, alors que Mourade Mignon, qui souffre de problèmes au genou, a sollicité son départ vers Flawinne, en P3A, pour y jouer avec ses copains. Édouard Dehon devrait reprendre l’entraînement jeudi, voire la semaine suivante. Enfin, Simon Berger devrait être disponible.

ONHAYE: Youri Teklak, qui était suspendu en coupe, revient dans le groupe. "JB" Kembi (pied) et Maxime Afflisio (rotule) restent à l’arrêt. Aurélien Lambert, qui a repris la course lundi, est préservé en vue des prochaines échéances.

Il faudrait remonter, loin dans les archives du foot namurois, pour retrouver la trace d’une rencontre officielle entre les équipes premières des deux clubs voisins. "À part en amical, je n’ai jamais joué contre Ciney depuis que je suis à Onhaye et jamais non plus contre Onhaye quand j’évoluais chez les Bleus", confirme Max Lizen, qui ne retrouvera que Mattéo Monteleone comme ancien équipier de son époque cinacienne. Les retrouvailles seront plus "marquées" avec Arthur Poncelet, qui a rejoint la capitale du Condroz après deux saisons en terre walhéroise. D’autant qu’ils y postulaient pour le même poste d’arrière gauche. "Il y avait une saine concurrence entre Max et moi. C’est le meilleur qui jouait. La première année, j’avais réussi à prendre le dessus. Lors de la seconde, Josué Bastin a intégré notre compartiment et y a joué des matchs importants", évoque Arthur, qui fut freiné par une lourde blessure, au cœur de la défunte campagne. "Ponpon a décidé de partir, pour avoir du temps de jeu, mais c’est toujours un plaisir de le retrouver, sur et en dehors du terrain", ajoute l’ex-gardien de but. "J’ai encore revu quelques Onhaytois dimanche, à l’anniversaire d’un pote. Autant dire que celui qui va l’emporter mercredi ne se privera pas de chambrer les autres", plaisante le néo-Cinacien, impressionné par la prestation walhéroise contre Rebecq. "Je n’étais pas là, mais mes parents y ont assisté. Ils ont tout gagné jusqu’ici. C’est donc une équipe en forme et en confiance. L’éventuelle fatigue, ils ne la sentiront même pas. Sur le papier, ils partiront évidemment favoris. Mais c’est un derby et on fera le maximum pour essayer de casser leur spirale positive. On aura toutefois intérêt à éviter les ballons aériens et à développer notre foot, comme on sait le faire. Il y aura aussi sûrement des espaces, dont il faudra profiter."

Du côté visiteur, les "cadres" prévenaient, déjà samedi soir, qu’il faudrait "tourner le bouton", pour appréhender ce premier duel en championnat. "Moralement, on ne peut pas être mieux, vu la manière dont on a joué et le résultat obtenu. Mais on sait qu’il faudra reproduire la même prestation lors de ce derby, dans un contexte différent et une autre ambiance", glisse l’Andennais de l’Agauche, qui sera suspendu pour le sixième tour de la Coupe de Belgique. "Tant pis, ce sera à un autre de faire le job. Et puis, il vaut mieux que cela m’arrive maintenant plutôt que contre une équipe de D1. Les matchs vont s’enchaîner, avec Braine, Harelbeke, Schaerbeek… Il faudra faire attention aux blessures et aux cartes, mais le coach sait gérer ce genre de situation."

Les Cinaciens, eux, ont vécu quelques bonnes sorties préparatoires (nuls contre Meux et Rochefort, court revers face à Marloie mardi dernier). "Cela se passe super-bien, assure le petit-fils de Claudy Verlaine. Sur le terrain, ce n’est pas une famille comme à Onhaye, mais on forme une bonne bande de potes aussi. Oui, j’ai chaque fois été aligné au back gauche. Sauf à une reprise, où j’ai occupé le flanc gauche pendant une mi-temps. J’y ai même marqué un but." Ses amis onhaytois en prendront sûrement bonne note.