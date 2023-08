Plus de 120 archers se disputeront le titre national ce week-end à Wierde

129 athlètes

Les 129 athlètes présent tireront sur des cibles placées à 50m pour les catégories d’arc Compound, et à 70m pour les catégories d’arc Recurve (arc olympique). En plus des matches individuels, certains d’entre eux représenteront également leur club lors de tirs par équipe (3 archers) ou en binôme mixe (une équipe d’un homme et une femme). 20 titres individuels de Champion de Belgique longues distances 2023 seront décernés ce week-end, ainsi que 2 titres de Champion de Belgique par équipe, et 2 titres par binôme.

Un tournoi inclusif

Ce championnat national se déroulera en totale inclusion puisque les para-archers seront en compétition avec les archers valides dans leur catégorie respective.

Des athlètes de niveau international

Nous pouvons souligner la présence d’archers francophones de niveau international, parmi lesquels Théo Carbonetti chez les archers valides, vainqueur de la Lotto Cup 2023 et soutenu par l’Adeps et le COIB dans le cadre du projet Be Gold ayant comme objectif d’amener la Belgique à un top 8 par équipes aux Jeux Olympiques 2028.

Du côté des athlètes para-archers, Piotr Van Montagu sera de la partie, 4ème aux derniers championnats du monde de Pilsen 2023, actuel recordman de Belgique, et ayant décroché une place de quota pour la Belgique pour les Jeux Paralympiques 2024. Seront aussi présents Ruben Vanhollebeke et Kathleen Meurrens, récemment médaillés d’or et d’argent aux championnats d’Europe de para tir à l’arc de Rotterdam 2023 dans la catégorie déficients visuels.

Programmation

Le 02/09:

– 9h00: Échauffement suivi des qualifications (2 x 36 flèches)

– 13h30: Début phases éliminatoires (matches en équipes, binômes, et jusqu’à l’or pour certains individuels)

– 18h00: Remise des résultats pour les équipes et les petites catégories.

Le 03/09:

– 10h00: Échauffement suivi des matchs éliminatoires jusqu’au 1/4 de finales.

-13h00: Matchs éliminatoires de 1/2 jusqu’aux finales.

-17h00: Remise des résultats individuels.