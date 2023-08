MEUX: blessés: Paulus, Rosy, Kinif ; arrivée: Libertiaux.

Meux démarre son championnat face à l’Union Saint-Gilloise. Un duel aussi attendu que craint par Laurent Gomez, le T1 meuti. "On sait que ce sera compliqué, car en face, ce sont des jeunes avec beaucoup de technique. Cette équipe nous avait posé quelques difficultés l’an passé, à l’aller comme au retour. Mais mes joueurs en sont conscients et sont prêts. Les rencontres de coupe sont une bonne préparation pour le championnat, qui reste la priorité. Nous avons des armes pour faire mal. On bosse bien et mes joueurs ont de bonnes dispositions."

Gilles Kinif ne sera pas sur le terrain. "Nous ne voulons pas prendre de risque avec lui, il ne sera pas repris", précise le coach, qui pourra compter sur son nouveau gardien, Clément Libertiaux. L’attaquant, lui, se veut rassurant: "C’est une petite contracture, pas une déchirure. C’est un soulagement. Un peu de repos cette semaine et ce sera reparti. On verra vendredi soir, mais il est possible que je sois sélectionnable pour le match suivant, samedi."