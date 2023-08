De Rijdt, reclassé après s’être égaré

Avec 5 km de plus dans les jambes, c’est au tour de Nicolas Macaret d’ajouter une victoire à son palmarès. Pour un second trail de l’année seulement, après quelques semaines sans courir pour cause de blessure, Marie-Alice Froidmont ne semble pas manquer de rythme. "Je pars prudemment, mais je me sens relativement bien sur le début du parcours plutôt roulant. J’augmente la cadence et je parviens à conserver mon avance malgré la seconde portion plus vallonnée", raconte la gagnante. Sur le 21 km, les écarts sont un peu plus marqués, et les victoires remportées par Justin Comté et Amélie Cayeux, suite à l’égarement de Ninon Legendre, pourtant en tête en début de parcours. La plus longue distance souffre également de quelques soucis de balisage. Si Guillaume Naveau est toujours le vainqueur dans les classements, c’est pourtant Mathieu De Rijdt qui est reclassé en première position. "Parti rapidement avec un athlète néerlandophone, nous nous égarons après 7 kilomètres. On se retrouve alors vers la 12e place. Nous remontons petit à petit le peloton pour reprendre les commandes. Lorsque je franchis la ligne, je suis annoncé 3e, ayant pourtant suivi le balisage à la lettre. Mes adversaires, fair play, demandent à ce que je sois reclassé à la 1ère place. Dommage ce petit souci de balisage", raconte Thibaut.

Les résultats

Classements du 7 kilomètres

HOMMES

1. Barthelemy David 00:35:09

2. Colaux Aurelien 00:35:12

3. Pirard Steven 00:36:45

4. Hubert Mathieu 00:38:03

5. Grandjean Alexis 00:40:17

FEMMES

7. Hautot Julie 00:42:26

12. Gerard Sybille 00:47:05

20. Gerard Anais 00:53:13

21. Fort Sophie 00:56:17

22. Barthélemy Naomie 00:59:42

Classements du 12 kilomètres

HOMMES

1. Macaret Nicolas 00:49:32

2. Moulin Antonin 00:50:10

3. Hubert Antoine 00:53:02

4. Van De Velde Benjamin 00:53:10

5. Jacquemin Pierre Alexandre 00:53:35

FEMMES

12. Froidmont Marie-Alice 01:02:40

16. D’Orchymont Charline 01:04:49

18. Gaillardin Charlotte 01:05:20

24. Bertrand Brigitte 01:11:24

29. Baijot Regine 01:12:52

Classements du 21 kilomètres

HOMMES

1. Comté Justin 01:53:49

2. Givron Régis 01:55:11

3. Lion Cedric 02:01:25

4. Wilemme Kevin 02:04:17

5. Jacques Eddy 02:07:40

FEMMES

30. Cayeux Amélie 02:32:01

34. Legendre Ninon 02:34:43

39. Martinus Kathleen 02:40:07

40. Houillet Isabelle 02:40:07

44. Nigro Anne-Claude 02:43:08

Classements du 36 kilomètres

HOMMES

1. Naveau Guillaume 03:15:29

2. Sapart Valentin 03:15:34

3. De Rijt Mathieu 03:16:10

4. Tack Franck 03:34:49

5. Holm Carl Éric 03:36:16

FEMMES

8. Xhaferaj Shefi 03:39:30

22. Wmidova Zina 04:07:52

33. De Weerdt Annelies 04:32:34

45. Charlot Jean François 04:46:34

50. François Marilyn 04:54:26