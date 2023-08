Basket-ball: qui succèdera aux Falsitombiennes en P1?

La série recèle pas mal de têtes connues au coaching, avec le retour aux affaires de "Gas", Philippe Gasia, à Fraire-Philippeville. "J’habite la région et, quand Nicolas Demande est venu me solliciter, j’ai accepté, explique-t-il. Avant tout, pour la formation des jeunes, où le club est bien structuré. Le maintien est notre premier objectif."

Le discours est le même dans le Condroz, tant à Natoye C que chez le "meilleur ennemi", Ciney C. "Une découverte de la série au coaching", déclare l’entraîneur Tifany Leroy, qui combinera avec son rôle de joueuse en R1. "Il faudra s’accrocher, avec beaucoup de joueuses qui découvriront la compétition adulte", juge, pour sa part, Pierre-Philippe Jadot, le mentor cinacien.

Les jeunes, c’est la majorité des éléments qui composent les noyaux des clubs. Le meilleur exemple en est fourni par Boninne D. "La plus vieille de mes joueuses, si on peut dire ça, a 19 ans, pointe le coach namurois, Germain Fivet, qui redescend d’une division. Nous viserons le maintien et la formation, pour alimenter nos équipes régionales."

Profondeville B, entraîné par le coach de la R2, Jordan Mouchart, espère vivre une belle saison. À Namur Capitale D, on veut confirmer la bonne fin de saison dernière. "L’avantage, c’est que l’on commencera tout de suite, avance le sympathique coach, Lionel Dorange. Nous avons un peu plus d’expérience et mettons en avant la coupe dans nos objectifs."

Les Belgradoises, qui ont connu pas mal de changements (six joueuses ont quitté le navire) veulent être performantes, tout en prenant du plaisir sur le terrain. "Il faudra le temps que les automatismes se fassent, mais nous voudrons revivre le bon début de saison de l’an passé", déclare Dominique Mauroy.

Pour Fernelmont et Mosa Jambes, le maintien sera aussi à l’ordre du jour.