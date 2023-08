Basket-ball: Fraire et Erpent au-dessus du lot en P1 messieurs?

À Erpent, Pierre-Yves Delveaux veut également amener les Collégiens dans le haut du panier. "Essayer de faire aussi bien que la saison dernière, si pas mieux. Pour y arriver, il s’agira d’être régulier."

Deux autres formations, Malonne et Profondeville B, sont également plébiscitées. Si, du côté malonnois, Antonin Gilet parle d’une année de transition, vu l’arrêt de plusieurs cadres, dans le camp profondevillois, le mentor Kevin Cassart vise le Top 6.

Il en est également question du côté de Beez B et de Loyers B. Le coach beezois, Hervé Forthomme, espère voir son équipe confirmer les bons résultats de la saison dernière. "Pourquoi ne pas accrocher le Top 6", confirme ce dernier. Le mentor loyersois, Bastien Maquet, est également optimiste. "Voyons comment se passera le premier tour, puis nous verrons. Mais le Top 6 est notre objectif."

Du côté de Ciney, où l’équipe B a raflé les lauriers la saison passée, on a mis sur pied une troisième formation, sous les ordres de Christophe Hautot. "Notre objectif est de former un groupe avec des nouveaux et des jeunes du club, afin de passer une saison tranquille, et de créer quelques surprises."

Non loin de là, à Natoye, Grégory Lemaire veut poursuivre le travail effectué par Bastien Gilain, en formant les jeunes du club.

À Dinant, où Nicolas Dermience sera toujours à la barre, on continuera à intégrer les jeunes. "Une place d’outsider pour une qualification aux play-off, serait un très bon résultat."

Désormais placé sous la direction de Maxime Lemy, Mazy/Spy espère faire mieux que la cinquième place décrochée au terme de la saison passée. "Malgré les blessures de Remi D’Haens et Nicolas Crappe, on va essayer d’accrocher la quatrième place."

Pour les quatre derniers membres de la série, le premier objectif sera d’assurer au plus vite le maintien. C’est le souhait des différents coaches que sont Stéphane Plumier (Belgrade C), Olivier Browet (Fernelmont), Jérôme Hecq (Gembloux B) et Olivier Collignon (Maillen).