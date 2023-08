155 "Poires", à Pesche, pour le jogging de la ducasse

Sur le petit parcours, Théo Mahy fait le show et part sur les chapeaux de roue. Mais dès la première difficulté, il se fait rattraper notamment par François Rogge et sa petite sœur, Manon Mahy. François creuse ensuite l’écart et s’impose. "Je mets un petit tempo et ça lâche progressivement derrière. Je parviens à maintenir l’écart avec Corentin Gondry, même s’il ne s’éloigne jamais de trop. J’allonge dans la descente finale pour m’adjuger la victoire", commente le vainqueur. Quatrième du classement scratch, l’inarrêtable "petite sœur" s’impose chez les filles, malgré les 3 heures VTT des Poires de la vieille dans les jambes. "Après environ 2 kilomètres, je suis prise d’un point de côté douloureux. Mon grand frère m’encourage et m’incite à ne rien lâcher. Ce n’est qu’après 3,5 kilomètres que je parviens à m’en défaire", raconte Manon.

Sur le 11,5 kilomètres, les écarts sont réduits. Julien Pirard est le premier à rallier l’arrivée, mais ne dispose que de 9 secondes d’avance sur Christophe Vincart. Chez les filles, la seule à franchir la ligne d’arrivée sous l’heure de course est Audrey Fontesse.

En roue libre depuis quelques mois, Rudy Depret semble reprendre du poil de la bête. Le triathlète reprend plaisir à la compétition et se refixe même de nouveau objectif. Après Gérardmer la semaine prochaine, en octobre, la famille fera le déplacement vers le Portugal pour un nouvel Ironman. En attendant, Rudy profite des épreuves régionales pour parfaire sa préparation et s’impose sur le 17 kilomètres. "Le départ est commun au 10 et au 17 kilomètres. Au bout de 2 bornes, je me retrouve en tête des deux courses et je ne fais qu’entretenir mon rythme pour décrocher la victoire sur ce 1er Trail des Poires. C’est une corde de plus à mon arc", s’amuse le Chimacien. Chez les dames, Sabine Fostroy se montre la plus efficace. "Les sensations sont très bonnes jusqu’au 9e kilomètre, avant un petit coup de mou de trois bornes. Heureusement, je parviens à garder la 1ère place tout de même", clôture-t-elle.

Classement du 5,5 kilomètres

HOMMES

1. Rogge François 00:23:29

2. Gondry Corentin 00:23:53

3. Dambroise Tom 00:24:13

5. Mahy Théo 00:24:37

6. Dardenne Nicolas 00:27:10

FEMMES

4. Mahy Manon 00:24:27

11. De Pestel Sarah 00:30:20

17. Nicolas Catherine 00:31:48

21. Recloux Chloé 00:33:29

23. Delahaut Nolan 00:35:54

29 Grolet Valentine 00:31:48

Classements du 11,5 kilomètres

HOMMES

1. Pirard Julien 00:43:10

2. Vincart Christophe 00:43:19

3. Gardin Grégoire 00:43:23

4. Magotteaux Cédric 00:44:02

5. Ampollini Bruno 00:44:14

FEMMES

29. Fontesse Audrey 00:59:25

33. Motquin Bérengère 01:01:22

35. Delahaut Flavie 01:03:25

36. Parage Odile 01:03:27

39. Thomas Hélène 01:04:12

Classements du 17 kilomètres

HOMMES

1. Depret Rudy 01:18:38

2. Rutten Tom 01:23:14

3. Daussy Emeric 01:25:32

4. Nanni Antoine 01:27:42

5. Wolf Bastien 01:27:42

FEMMES

26. Fostroy Sabine 01:52:36

27. Minet Virginie 01:54:15

28. Foulon Marie-Christine 01:54:22

35. Meurice Loane 02:03:55

37. Delchambre Daphné 02:06:01