Olivier Cauz (Evelette): "Trop d’artistes, pas assez de travailleurs"

Olivier, ce début de championnat raté, vous l’expliquez comment ?

Je ne parlerai mais d’un manque de réussite mais d’un cruel manque de réalisme dans les deux rectangles. Or, c’est là que le foot se joue. C’est bien beau d’avoir la possession et de faire tourner mais on doit être beaucoup plus concret. Et c’est clair que je ne m’attendais pas à avoir un 0 sur 6 pour commencer. Tout le monde nous présentait comme les intouchables avec Biesme. C’est loin d’être le cas.

Sur papier, l’équipe a fière allure, mais ne manque-t-elle pas de guerriers ?

Footbalistiquement, mon équipe n’a rien à envier à personne. J’ai de très bons joueurs venus de plus haut et qui joueraient pour la plupart en D3 sans souci. Mais on doit équilibrer le noyau car actuellement, je vois trop d’artistes et pas assez de travailleurs. Si on ne gagne pas plus de duels et qu’on ne met pas d’engagement physique, ce sera compliqué de s’en sortir. Et je ne remets pas en cause la volonté de mes joueurs. Ce n’est tout simplement pas leur naturel. Dans leurs précédentes équipes, s’ils couraient moins, ce n’était pas grave et ça passait car d’autres le faisaient pour eux. Un Alex Eloy l’a par exemple bien compris. Il n’est pas redescendu en provinciales pour passer quatre saisons en P1. C’est le premier à se rendre compte que si on ne se remue pas, on va vivre un championnat très compliqué.

Depuis les lourdes défaites à Aische (5-1) et contre Loyers (1-5), vous percevez malgré tout un mieux dans le fond de jeu ?

Oui, il y a un mois, nous étions ridicules lors de ces deux matchs. Maintenant, on montre du jeu. Contre Nismes (défaite 0-1), on méritait le nul et à Spy samedi (défaite 2-1), on rate quatre occasions, seul devant le but. Et on botte en plus un penalty au-dessus. On connaît six ou sept minutes de flottement et on prend deux buts. Je reste confiant, quand tout le monde aura trouvé ses marques, cette équipe va tourner. C’est aussi à moi d’aligner les joueurs à leur meilleure place. Mais même en rodage, on doit prendre des points au risque de se faire distancer.

Dimanche, c’est Chevetogne qui se présente à vous, une équipe que vous annonciez comme une des révélations de la saison…

Oui, je persiste et signe, ce sont des joueurs de qualité avec Dessart, Dessille ou encore un excellent gardien ainsi qu’un tout bon coach. En plus, ils connaissent la P1 par cœur. On va se faire bousculer, j’ai déjà prévenu les gars. Mais on doit relever la tête.

Ce sera sans votre maître à jouer, Fred Rosmolen, toujours hospitalisé ?

Oui, je l’ai eu ce matin (lisez lundi). Il va mieux depuis qu’il est pris en charge à l’hôpital avec cortisone et antibiotique. On ne sait toujours pas ce qu’il a exactement mais ses soucis de vue évoluent. On espère qu’il revienne vite car un Fred sur le terrain, même si ce n’est pas le plus intéressant en perte de balle, une fois qu’il l’a, c’est huit fois sur dix décisif.