Natoye est armé pour se hisser en play-off

De son côté, Natoye veut faire aussi bien, voire mieux que la saison dernière. "L'ambition est d'accrocher les play-off, confirme le coach, Bastien Gilain. Le club est prêt à monter d'un échelon mais sortir de la R2 est compliqué, c'est un travail de longue haleine."

Avec les arrivées de Roland et de Klein, deux joueurs de renom, les Jaunes possèdent assez d'arguments pour atteindre leur objectif. "Même s'il reste du travail, le noyau est compétitif. Je suis satisfait de ce que je vois, les joueurs sont à l'écoute et adhérent à mes idées. Quelque chose se crée mais à nous de gérer cette saison intelligemment et de rester humbles."

À Beez, Didier Prinsen a privilégié un noyau plus restreint pour plus de certitudes. "L'an dernier, j'ai fait confiance à un effectif de douze joueurs, et force est de constater que la confiance n'a pas été pleinement rendue, confie le coach, Didier Prinsen. Les matchs de préparation me rassurent dans cette volonté puisqu'ils sont satisfaisants. Les jeunes, entourés de quelques cadres, répondent présents et les transferts sont réceptifs aux messages. Par ailleurs, je garderai un œil sur les joueurs de P1 susceptibles d'intégrer le noyau. Sinon, notre mission est de se maintenir le plus rapidement possible."

Effectifs

Belgrade B

Coach: Nicolas Gowenko.

Meneurs: Medhi Cerquarelli, Constant Davreux, Théo Furnémont, Tom Marchal. Ailiers: Noah Trausch, Mickael Marchal, Mathieu Debry, Denis Vermeren, Basile Gérard, Florentin Hucorne, Lucas Quairia.

Pivots: Romain Vandekerckhove, Moïse Mikombe, Louis Ndiaye, Dorian Nelkofski, Herbert Bampolineza.

Beez

Coach: Didier Prinsen.

Meneurs: Simon Dendas, Théo Trausch. Ailiers: Louis Piette, Alexandre Géradon, Clément Mullenders.

Pivots: Quentin Forget, Simon Chapelle, Goodwill Bugwiza, Thomas Merxbauer.

Natoye

Coach: Bastien Gilain.

Meneurs: Arnaud Targez, Robin Rolland. Ailiers: Guillaume Van Doninck, Florent Georges, Samuel Beuken, Hugo Giaux, Martin Henry.

Pivots: François Pirlot, Marvyn Legros, Jonas Van Landschoot, Bastien Klein.