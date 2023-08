Lorenzo Psro, fils de Dado, finaliste de la Ligue des Champions, arrive à Namur

Namur a trouvé son défenseur central. Le club vient de faire signer Lorenzo Psro, 22 ans, formé à l’OGC Nice. Né à Monaco, il faisait partie du groupe de Ligue 2 et a pris quelques fois place sur le banc en Ligue 1. Il a ensuite évolué à Fréjus St-Raphaël en Nationale 2. Le club namurois précise que Lorenzo, fils de l’ex-international croate Dado, finaliste de la Ligue des Champions avec Monaco, est un gros bosseur avec une excellente mentalité et qu’il désirait s’expatrier pour découvrir un autre championnat et avoir une visibilité pour rebondir plus haut. Il n’est pas encore certain d’être qualifié mercredi pour le premier déplacement à Dessel.