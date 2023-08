La jeunesse comme maître mot

Pour les Sharks, peu de modifications par rapport à la saison dernière où la continuité est de mise. "Céline Bernard arrive de Natoye mais nous perdons Romnée qui attend un heureux événement, déclare le coach profondevillois, Jordan Mouchart qui aura également la casquette d'entraineur de la P1. Nous viserons le maintien le plus rapidement possible et puis on verra. La série A est encore la plus relevée avec Braine qui est encore plus costaud." Première de phase régulière, Boninne a vécu une grosse modification avec Germain Fivet, qui prend les rênes de P1 du club, et cède le relais au jeune Florent Seidoff. "Cela va être la découverte du niveau régional et de la division, avoue le mentor des Jaunes. Nous viserons le top 3 et les play-off sans savoir ce que notre R1 peut rencontrer en cours de route." Avec une mauvaise nouvelle pour les Boninnoises, Célia Lallemand qui est arrivée durant l'entre-saison, a décidé de quitter le club. Heureusement que Boninne peut toujours compter sur Candice Brus pour donner du renfort. Toujours dans le grand Namur, à Loyers, l'avenir de la R2 était remis en question au mois de mai mais les Rouges ont tout de même conservé une équipe. Nicolas Rassart a mis le coaching de côté, et c'est Jean-Jacques Jacobs qui a pris les rênes.

Effectifs

Natoye B

Coach: Amory Cleymans.

Meneuses: U19 régionales

Ailières: Léa Gilkinet, Justine Giaux, Mathilde Lambert ;

Pivots: Romane Arts, Christelle Lemineur, Juliette Delvaux + U19 Régionales

Profondeville

Coach: Jordan Mouchart.

Me neuses: Margaux Bouillon, Manon Didion, Margaux Pierret.

Ailières: Charline Delvaux, Fanny Bouchat, Laurine Flahaut, Salome Gaux, Alexane Arnould.

Pivots: Céline Bernard, Marianne Romnee, Alyson Lizin, Zoé Detrembleur

Boninne B

Coach: Florent Seidoff

Meneuses: Odile Gilliard, Marie Bussman, Loane Philippe

Ailières: Alicia Delahaut, Alix Laloux, Louise Lakkerwa, Maureen Deroisy

Pivots: Chloé Hubaut, Noa Fivet, Candice Brus, Floriane Plenevaux

Loyers

Coach: Jean-Jacques Jacobs

Meneuses: Amandine Ernoux, Zélia Derochette. Ailières: Anne-Sophie Bricq, Wendy Hubin, Camille Frocheur, Juliette Ernoux, Manon Dandois

Pivots: Auriane Gérard.