Hanicq passe de Tamines à Spy

Malgré une bonne préparation avec son nouveau club taminois, du temps de jeu et une titularisation en coupe de Belgique, Andry Hanicq ne restera pas dans l’équipe de Saïd Khalifa. L’ex-joueur de Couvin et de Gilly, brièvement passé par l’Italie, a décidé de changer d’air. "C’est un choix sportif, justifie l’attaquant de 20 ans qui aime visiblement le changement. Tout se passe bien à Tamines mais en accord avec le staff et la direction, j’ai préféré changer d’air. Je ne sentais pas à l’aise. C’est purement personnel, c’est le foot. J’ai contacté Rudy Anciaux et il m’a dit qu’il cherchait toujours une solution offensive supplémentaire. Tamines m’a confirmé Tamines qu’il ne me bloquerait pas. Je n’ai pas joué contre Aische, le transfert devrait être rapidement validé." Si rien ne coince, Hanicq pourrait déjà entrer en ligne de compte pour le déplacement des Spirous dimanche à Meux B.