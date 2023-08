Classement des buteurs de P1 namuroise : Trigaux signe un doublé et prend la tête

Le championnat débute à peine et les équipes sont encore un peu en rodage. Mais un joueur de Grand-Leez, Florian Trigaux, prend déjà la tête du classement des buteurs de cette saison 2023-24. 17 joueurs se partagent le bas du classement, avec un but au compteur. Parmi les équipes qui ont marqué le plus lors de cette deuxième journée de championnat, on retrouve Fernelmont avec trois buteurs ; puis Chevetogne et Rochefort B, avec deux buteurs.