Bois de Villers: Lucas Dujardin, deux ans de galère

Nous sommes le 22 août 2021, une date que le jeune joueur de Bois-de-Villers Lucas Dujardin n’oubliera jamais C’est la reprise du championnat et ils reçoivent l’équipe de Namur city, Lucas entre au jeu à la 68e et alors qu’il est sur le terrain depuis seulement 2 minutes, il est accroché à l’entrée du grand rectangle par le gardien adverse, tout le monde se rend immédiatement compte que la blessure est très grave, il sera emmené d’urgence à l’hôpital, le verdict sera sans appel, double fracture tibia péroné et opération d’urgence, l’intervention se passe bien mais c’est le début d’un long calvaire qui dure depuis plus de deux ans. Il pense être sorti d’affaire mais trois semaines après l’opération, Lucas est à nouveau hospitalisé, et cette fois on découvre qu’il a chopé une bactérie animale au moment de sa blessure et que celle-ci se propage rapidement dans sa jambe, il va rester à nouveau près d’un mois et demi à l’hôpital. Lorsqu’il a pu rentrer à domicile, avec cette fois la pose d 'une broche externe qu’il doit logiquement garder 6 semaines, mais la poisse s’acharne à nouveau, il va au final, devoir garder cette broche durant près de 8 mois car la bactérie empêche l’os de se renourrir. Commence alors une grande période de revalidation et plus de 10 mois de kiné sont nécessaires, son moral est très bas, mais il s’accroche. Deux ans plus tard, Lucas ne peut pas encore refaire du sport mais surtout le foot qui est sa passion. Il aurait aimé pouvoir un jour retrouver le chemin des terrains, mais ses douleurs, son dégoût, mais surtout la peur de revivre un tel événement ne lui donne plus du tout l’envie de rejouer. Aujourd’hui, Lucas veut rester actif à Bois-de-Villers, son club de "cœur" comme il aime le dire, il participe aux différentes tâches au sein de celui-ci, ce qui lui permet de rester dans le monde du foot. Mais Lucas tient absolument à faire passer un message "Ce qui m’est arrivé, pourrait arriver à beaucoup, au moment de mon accident, je venais de finir mes études et j’allais pouvoir entrer dans le monde du travail, j’ai eu très difficile à m’accrocher, dit-il, j’ai eu la chance d’avoir des parents et des amis qui m’ont toujours soutenu, et je tiens à les remercier vivement, car sans eux je ne pense pas que j’aurais pu traverser cette douloureuse épreuve." Respect. D.A.