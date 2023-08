Aische lance sa saison au caractère

Pour s’imposer sur le terrain de la Jeunesse, Aische a fait preuve d’une mentalité irréprochable notamment en seconde période. Menés après moins d’un quart d’heure de jeu, les hommes de Jérôme Patris ont su renverser la vapeur pour lancer leur saison. "J’ai trouvé le match très contrasté, confie le coach aischois. En première mi-temps, on était nerveux et on avait peu la possession. Mais au retour des vestiaires, on a montré une belle mentalité, on a plus gardé le ballon et on s’est donc moins épuisé physiquement, c’est là que je vois le contraste. Et c’est évidemment cette mi-temps-là que l’on retiendra avec une issue qui nous est favorable".