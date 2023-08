Volley-ball: les Namurois n'ont pas démérité en Coupe

Il n’y a pas eu de miracle pour les Namurois, appelés à défier, lors du tour préliminaire de la Coupe de Belgique, une solide formation anversoise, qui jouera le top en nationale 1 cette saison, avec ses "vedettes" Jeroen Oprins (un opposite qui a joué en Ligue A avec Alost),️ Wannes De Beul (ancien central de l’équipe nationale et ex-joueur de Menin, Alost et Gand) et️ Robin Blondeel (ancien passeur de Haasrode/Leuven). "On n’a pas démérité. On s’est même bien débrouillé dans les deuxième et troisième sets", confie le coach de la N2 namuroise, Pierre Henry. "Mon collègue a fait commencer son équipe première, contrairement à ce qu’il avait annoncé. Cela a été hyper dur. On a subi une grosse pression au service. On a fait ce qu’on pouvait. Je n’ai pas d’individualité à ressortir de notre côté. On a misé sur un bon collectif et, à part deux joueurs, je pense que j’ai fait tourner tout le groupe. Mais bon, il y avait une différence d’une grosse division au moins. On le savait."

À noter que, la veille, le directeur technique namurois avait coaché la N1 de Nivelles (dont il est T2) à Puurs, en remplacement de Tim Van de Wiele, retenu au championnat d’Europe de beach-volley à Madrid. "On s’est inclinés 3-2, mais on était revenu à 2-2 après une mauvaise entame", précise Pierre Henry.

La coupe derrière eux, les Namurois poursuivront leur préparation, notamment via de prochains tournois à Walhain et à Bouge, avec Bouillon et Guibertin.

Nos équipes féminines entameront, elles, leur parcours le week-end prochain. Pour rappel, la N1 de Namur se rendra à Lint le samedi à 14h30 et le lendemain, à la même heure, la N2 de Gembloux recevra Chaumont.