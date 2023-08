22-37, 22-13, 8-11

BELGRADE: Beca 5 (1x3), Vandekerckhove, Demars 8 (1x3), Davreux 7, Pretto 4, Hucorne 13 (2x3), Cerquarelli 13 (1x3), Bampolineza 4, Mommer 3 (1x3), Lhoest 4.

Pour sa première sortie dans cette compétition, Belgrade ne s’est pas loupé et en allant chercher un troisième succès en autant de matches, s’est offert par la même occasion une qualification historique pour le second tour.

Dès les premières minutes le collectif namurois étouffe ses adversaires et très vite les Belgradois prennent les commandes grâce à une défense imperméable qui n’encaisse que 22 points en première mi-temps pour 37 inscrits: 22-37 à la 20'.

De retour des vestiaires les Belgradois perdent leur concentration et encaissent autant de points en 10' que sur toute la première mi-temps laissant Boom revenir à 44-50 à la demi heure. Didier Thémans remet l’église au milieu du village dans son temps mort et ses consignes sont suivies à la lettre ce qui permet à Belgrade de repartir vers l’avant dans les dix dernières minutes pour s’imposer 52-61.

Passer ce premier tour est une belle récompense pour le club mais nous devons encore éviter les passages à vide comme dans le troisième quart.

Sijsele 74– Ciney 75

15-13, 21-26, 22-15, 16-21.

CINEY: Tshiteya 27 (1x3), De Petter, Husson 13 (2x3), Balthazar A. 4, Laroche 2, Jacques, De Jaeghere 6 (2x3), Gielen 17 (1x3), Balthazar M. 2, Wutukidi 4.

Devant à la mi-temps (37-39), les Condrusiens ont ensuite laissé jusque dix points d’avance aux locaux avant de se réveiller dans les cinq dernières minutes. Revenus au contact, les hommes de Yohan Balthazar donnent tout et, au terme d’un mano à mano dans le money time, crucifient Sijsele au buzzer sur un trois points d’Alexis Husson. Une fin de rencontre à nouveau bien gérée, qui permet à Ciney de se qualifier pour le tour suivant. "On a eu pas mal de réussite en fin de match, concède Antonin Laroche. Mais on est en confiance et tous au top physiquement, ça joue certainement dans le fait qu’on arrive à prendre le meilleur sur nos adversaires au bout des 40 minutes." Au delà de sa quatorzième victoire de suite, Ciney peut se réjouir du retour de Marvins Wutukidi sur le parquet. Pas encore à 100%, il a aidé à faire oublier l’absence de Malliar à l’intérieur.