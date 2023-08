Les Meutois n’ont fait aucun cadeau à leurs invités, à présent condamnés à rejoindre la régionale 1. Les visiteurs s’accrochèrent jusqu’à 4-3, puis la paire Dumont-Zicot opéra la cassure, pour mener 7-3 à la pause. La reprise fut du même acabit jusqu’à 10-3. Les Clermontois caressèrent le point à 10-5. Dumont, Zicot et Laurent s’imposèrent à la livrée pour ravir les trois points. Troonen fut remplacé par le jeune M. Moreau au second time.

Sart A 13 – Maubeuge 9

Sur leur tamis particulier, les Sartois empoignèrent la lutte des livreurs à bras-le-corps, pour virer en tête au repos (7-4). Le second acte ne fut pas du même tonneau. Les Français se rapprochèrent à 7-6 et prolongèrent le suspense jusqu’à 10-9. Cornet, Dooms, Thiry, Degrande et Van Oorbeck entérinèrent une victoire collective, qui les rapprochait à une longueur des leaders, avant la journée finale.

Maubeuge 4-St-Servais13

Les Français n’ont pas reproduit leur prestation habituelle, dans leur fief. Après avoir concédé le jeu initial, les Namurois, survoltés, alignèrent neuf jeux. Leurs hôtes relevèrent un tantinet la tête pour inscrire 3-9 et 4-10, avant d’abandonner l’initiative aux performants et rayonnants Dhyne, Lelièvre, Charlot, Génicot, Gillard et autre Cornille, sacrés champions via ce second carton plein.

Sart A 13 – Meux 4

Sans Troonen, mais avec le retour de Joaris, les Meutis, résignés, n’ont pas existé. Les Sartois, animés par Van Oorbeck, Anciaux et Thiry à la frappe, signèrent, mais en vain, un carton plein. Le marquoir afficha 0-1, 2-1, 7-3 et 13-4, dans l’indifférence. Les deux formations disputeront le tour final pour une éventuelle montée. "Nous devrons assumer et ce sera malheureusement une corvée", soupirait le président Zerge Zicot.

Havrenne 13 – Sart B 7

Lutte de liquidation, qui n’aura pas d’incidence sur le classement, et notamment pour les Sartois, avant-derniers et contraints de disputer les barrages.