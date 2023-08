Arbitre : Meyvisch.

Cartes jaunes : Piérard, Beguin, Jacquet, J Dubois, V Dubois.

Buts: Leleu (1-0, 72e), Paquay (2-0, 84e).

ROCHEFORT: Barbier, Leleu, Héligers, Piérard (46e C Mahin), Brilot (71e Romnée), Franckinioulle, Mathieu, Paquay, M Mahin (86e Collignon), Servais, Micha.

ANHÉE: Galand, Marchal, Hosselet, Ravet (81e Etienne), Nama (68e Antoine), Beguin, Camara, Weynant, Jacquet, J Dubois, V Dubois (81e Frérotte).

En l'absence du coach visiteur Eric Jonckers pour raison de santé, c'est le T2 anhétois Nicolas Puissant qui a pris l'équipe en main ce dimanche. Malgré un superbe terrain, la première mi-temps se résume à beaucoup trop d'approximations et de pertes de balle des deux équipes. Les visités pensent malgré tout ouvrir le score juste avant le repos (40e), mais Leleu voit sa reprise de la tête finir sur le piquet, (0-0) au repos. On rejoue depuis à peine 5 minutes, que Nama voit son envoi finir juste à côté du but de Barbier, sur la relance, Brilot se retrouve seul face à Galand, mais il place à côté. Arrive la 72e, Heligers au corner, l'excellent Leleu à la réception qui, de la tête ouvre le score pour les siens (1-0). Les visiteurs pensent égaliser à la 78e, mais la reprise de V. Dubois est sauvée à même la ligne par Leleu. Les visités tuent tout suspens à 5 minutes du terme, Paquay d'une frappe anodine est mal négociée par Galand et fixe les chiffres à 2-0. "Ce fut compliqué face à une équipe de Anhée très bien en place défensivem ent, explique Benoit Leleu, mais au final la victoire est la et c'est le plus important". Le coach Grégory Servais, confirme les dires de son capitaine : "Ce n'était pas un grand match, mais les points et la deuxième clean sheet sont là et le retour de certains cette semaine, vont faire du bien au groupe". Du côté visiteur, le T2 Nicolas Puissant est logiquement déçu, mais préfère regarder vers l’avant "Nous avons souffert en première période, on ne parvenait pas à trouver nos offensifs par contre notre bloc défensif était quand à lui très bon. Ce n’est que le début de championnat, continuons à bien bosser, le travail paie toujours". On souhaite un prompt rétablissement au coach anhétois Eric Jonckers!