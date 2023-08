Arbitre: Soors.

Cartes jaunes: Knollenburg, Rentmeister, Mrani, Heyvaert, De Paepe, Schaessens, Cornet.

Buts: Cornet (1-0 pen., 59e), Ventôse (1-1, 75e), Mayanga (1-2, 87e).

ROCHEFORT: Lentz, Akwasi, Fiore, Lazitch, Senga, Englebert, Remy, Gall (46e Perseo), Wilmots (88e Ouedraogo), Étienne (46e Cornet, 70e Gasparoto), Said (65e Azevedo).

MALINES: Goossens, De Paepe, Knollenburg, Mayanga, Hmouda, Heyvaert, Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse, Schaessens, Mrani (88e Van Der Brempt).

Déstabilisé par quelques changements dans son onze de base, Rochefort mettait quelques minutes avant de mettre le pied sur le ballon. Pourtant, Said manquait d’ouvrir le score après seulement vingt secondes de jeu, mais le poteau lui refusait ce privilège. Les Malinois répondaient à Said par un petit ballon sauté au-dessus de la défense pour Mayanga, mais le portier rochefortois préservait le score vierge. Malgré un début de match brouillon dans l’entrejeu unioniste, Wilmots servait Étienne qui passait à côté du ballon, à l’entrée du petit rectangle. Dans la foulée, Mayanga effaçait Senga sur le flanc droit pour servir Mrani, seul dans le petit rectangle, mais il ne cadrait pas.

En seconde période, avec Perseo et Cornet sur la pelouse, c’était au tour de Malines de faire preuve de fébrilité défensive. Les visiteurs commettaient plusieurs erreurs et Rochefort obtenait un penalty pour une faute de main malinoise sur un centre de Perseo. Cornet se chargeait de le transformer (1-0).

Malines se montrait de plus en plus dangereux et trouvait d’abord la barre transversale. Alors que Cornet se blessait à la cuisse et cédait sa place à Gasparoto, Rochefort souffrait de plus en plus. Ventôse concrétisait la domination des siens en trouvant la lucarne sur un centre-tir des trente mètres (1-1). Malines finissait par passer au forceps grâce à Mayanga qui secouait les filets en deux temps (1-2).

Pour le coach malinois "Rochefort jouera le titre"

"Beaucoup de joueurs n’avaient pas encore joué ensemble, commentait le défenseur rochefortois Grégory Lazitch. On se cherchait un peu mais le plan fonctionnait à merveille jusqu’à ce que Cornet se blesse. On n’a pas eu beaucoup de réussite. On savait qu’on n’allait pas gagner la coupe. On voulait quand même aller chercher une D1. On est déçu, mais on souhaite à Malines d’aller le plus loin possible."

Vanderidt, le coach malinois, précisait: "On a commencé le match avec trop de respect. On ne voulait pas faire 200 km pour perdre. On a changé de système à la mi-temps et ça a très bien fonctionné. C’est un exploit ce qu’on a fait aujourd’hui. Rochefort jouera le titre cette saison, ça ne fait pas de doute."

Nathan Gosselain (ligaments croisés déchirés), se fera opérer mardi.