P4D: beau succès pour Pondrôme

Petite surprise sur le terrain de Dinant où Pondrôme est allé arracher une belle victoire avec ses tripes, comme le confiait son entraîneur Adrien Marlair à l'issue des débats. " Nous avons eu la chance de mener rapidement 0-2. Notre adversaire est revenu à 1-2 avant la mi-temps et, nous nous sommes dit au repos qu'il fallait éviter de répéter les erreurs de la semaine passées où après avoir mené sur le même score, nous avions perdu face à Schaltin B." La seconde période fut compliquée, mais les joueurs du jeune coach ont eu le mérite de s'accrocher et d'arracher une belle victoir e. "Nous avons fait le pressiong pour tuer le match. Dinant de son côté a poussé pour revenir et nous avons subi, mais le 1-3 de Massart a dix minutes du terme nous a libéré. Au final, j'estime que notre victoire est méritée. C'est une belle victoire que nous sommes allés chercher au caractère et avec une belle mentalité surtout que, Dinant a une belle équipe et sera dans le top trois en fin de saison."