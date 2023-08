P2B Namuroise: les arrêts de jeu ont été fatals à Thy

Gedinne 4 - Pesche 1

Pesche se lance à l'offensive et à la 21e Depotter trompe le gardien local. Les Mauves répliquent via Robinet à la 32e.

Au second acte, les Gedinnois haussent le ton. Hassani renverse la vapeur avant un doublé de Pisvin. Gedinne termine à dix suite à l'exclusion de Waldrant (2 jaunes) à la 88e.

Pondrôme 3 - Schaltin 1

Les Verts mettent la pression et à la 18e Fadeux trouve l'ouverture. Peu après la demi-heure, Bauduin double les chiffres.

Schaltin réplique dès la reprise et Simon réduit l'écart. Mais dans la foulée, Magis rétablit les distances. Les deux équipes terminent à dix suite aux exclusions de Moiny et Vanderveeren, dans les dernières minutes.

Haversin 2 - Surice 1

Au terme du premier acte, le score est toujours vierge. «Nous avons cependant eu une belle occasion à la 5e par Guerri» souligne Pierre Guerit, le coach des Fromagers. À la reprise, Davin place les Cinaciens sur orbite à la 49e. Les Fromagers réagissent et à la 79e, Malinowski remet les pendules à l'heure. Cinq minutes plus tard, Weber offre aux abeilles un premier succès.

Assesse 3 - Thy-le-Château 3

Dès la première minute, Huet place les visités au commandement. La réaction ne tarde pas et Donceel rétablit la parité à la 12e. À la 34e, Conrard replace les Assessois aux commandes. Les promus mettent la pression à la reprise et renversent la vapeur via Donceel et Thys. Dans les arrêts de jeu, Frédérick arrache le partage.

Havelange 2 - Profondeville 2

À la 5e Dache déflore la marque. Un quart d'heure plus tard, l'ex-Bioulois lobbe le gardien local trop avancé d'une frappe des trente mètres. Les Havelangeois relèvent la tête et juste avant le repos, Coene relance le suspense. Au second acte, les Mauves s'installent dans le camp mosan mais doivent attendre la 76e pour voir Coene égaliser sur penalty.

Malonne 1 - Petigny 1

Les Malonnois ont vendu chèrement leur peau face à un candidat au titre.

Peu après la reprise, les Leus se retrouvaient à dix suite à l'exclusion de Ezzeroual, à la 56e. Les Malonnois mettaient la pression et à la 77e, B. Hennaux déviait victorieusement de la tête un coup franc de H. Quandt. Dix minutes plus tard, Petigny arrachait le partage via un heading de Galante.

Onhaye B 3 - Vencimont 2

Le premier acte se clôture sur un score vierge. Les Walhérois reprennent en force et Bodart ouvre le score à la 48e. Nollevaux remet très vite les pendules à l'heure mais à la 62e, le buteur walhérois rend l'avance à ses couleurs. Six minutes plus tard, Salmon rétablit la parité. On s'achemine vers un partage quand Minet offre la victoire aux visités.

Bioul 3 - Tarcienne 2

Les Sang et Or mettent d'emblée la pression et à la 16e, De Vos ouvre le score. Peu après, Graulus double les chiffres. Bien que réduit à dix suite à l'exclusion de Servais, à la 65e, Bioul creuse l'écart via Lecoyer. Dans les dix dernières minutes, Latini et Bachiri réduisent l'écart.