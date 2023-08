Arbitre: M. Klein

Cartes jaunes: Wallaert, Latorre, Virgo, Ladrière.

Carte rouge: Virgo (64e).

Buts: Laurent (1-0, 37e), Tis (2-0, 56e), Ladrière (3-0 pen., 64e).

BRAINE: Berghmans, Willaert, Lella, Laurent, Queimadelas, Latorre (60e Sylla), Smeets (60e Dettori), Wallaert, Ladrière (73e Dutrieux), Derwa, Tis (74e Carlier).

COUVIN: Furgiuele, Sauvet (77e Bongiovanni), Yedoh, Derenne, Virgo, Chamkha, Tsongo, Ravyedts, Nait-Seghir (46e Hammod), Lenoir (70e Scivoli), Lebrun.

Braine a effacé le mauvais souvenir de sa défaite d’il y a un an contre Tamines qui l’avait mal lancé dans une saison compliquée. "On était un peu nerveux au début mais quand on a marqué le 1-0, ce fut plus facile et là où on a eu dur à écarter les lignes en première mi-temps, on a eu plus d’espace en seconde", soufflait le T1 des Jaune et Bleu, Axel Smeets, dont la formation s’est montrée plus pressante dès la demi-heure et qui trouva l’ouverture sur un corner de Ladrière repris de la tête par Laurent.

"De la patience"

Les pensionnaires du stade Gaston Reiff appuyaient sur le champignon à la reprise, doublant leur avance sur une belle sortie de Derwa ponctuée d’un enroulé de Tits dans la lucarne opposée. Le plus dur était fait d’autant que dans la foulée, Virgo était exclu pour une faute sur Derwa en tant que dernier homme. Ladrière transformait le penalty.

Dur pour des Fagnards qui se sont accrochés pendant cinquante minutes avant de craquer. "On va surtout retenir le positif malgré ce score sec, à savoir qu’on leur a tenu la dragée haute avant d’être surpris sur une phase arrêtée, analyse le T1 de Couvin, Joël Van Den Noortgate. L’équipe est en pleine reconstruction et on savait que les premiers mois nous serviraient de rodage. Il faut de la patience. L’objectif, pour nos jeunes, est de franchir ce palier entre la P1 et la D3 le plus vite possible. Et quand on arrivera à tenir un score, on sera là. En attendant, on n’aura de nouveau rien à perdre le week-end prochain contre Schaerbeek."

À onze contre dix, les Brainois ont loupé des opportunités d’alourdir le score "et il faudra travailler cela mais l’important était de ne pas perdre de point en chemin, tout en ayant joué avec sept ou huit jeunes, ce qui va nous permettre d’aller sans complexe à Onhaye", note Axel Smeets.