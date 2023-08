Nationale 3 B: Fontaine sacré, Senzeilles barragiste

Objectif atteint pour Fontaine, qui coiffe les lauriers et retrouve l’antichambre de l’élite, un an après l’avoir quittée. Samedi, en raflant la totalité de l’enjeu aux dépens de Presgaux, les "Cloutiers" avaient fait un grand pas, d’autant que Mont-Gauthier avait laissé un point à Vodelée, où Mine avait sorti la lutte parfaite. Il restait à la bande à Vleugels à engranger six jeux contre Planois pour sabrer le champagne.