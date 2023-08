Moniquet sans encombre sous le déluge

"Cela a été deux journées très pluvieuses. Il y a eu plus de stress que prévu pour ce début de Vuelta. On a essayé de prendre le moins de risque possible sur le contre-la-montre par équipe de samedi comme nous n'avons pas de leader pour le classement général. On a quand même poussé dans les lignes droites pour réaliser un temps correct, avec une bonne cohésion de groupe. Je me sentais très bien samedi. Ce dimanche, je me sentais un peu moins bien. Le peloton s'est cassé en plusieurs morceaux avec la pluie. J'ai pris zéro plaisir sur le vélo sur cette étape. C'était une patinoire sur 180 kilomètres, il y a eu de nombreuses chutes et c'était très nerveux toute la journée. Mais elle s'est bien terminée avec la victoire d'Andreas Kron. Ce lundi, ce sera une belle étape difficile, en Andorre. Je vais essayer d'aller dans l'échappée. J'ai d'ailleurs levé le pied ce dimanche, pour perdre un peu de temps au classement général et être plus libre pour les échappées."