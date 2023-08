Libertiaux à Meux pour "retrouver la passion"

Avec la longue indisponibilité de l’infortuné Kenny Paulus, sérieusement touché au genou, Meux n’a pas voulu prendre de risque de disputer la saison avec deux gardiens (Maxime Pignolet et Martin Vanval) pour deux équipes. Comme en octobre 2015 lors de la première blessure de son portier titulaire, le club s’est vite retourné. Huit ans après Damien Lahaye, c’est un autre gardien pro qui arrive rue Janquart avec la signature de l’ex-Mouscronnois Clément Libertiaux, libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec la RAAL. Présent au match de coupe vendredi contre Marloie, le Profondevillois de 25 ans n’a pas hésité à s’engager. "J’ai eu un premier contact avec Meux en milieu de semaine et comme j’ai des copains qui jouent à Marloie (Devresse et Jacquemart), l’occasion était encore plus belle de venir au match pour discuter avec les dirigeants, explique Clément. À la recherche d’une ambiance familiale et d’un club ambitieux, j’ai rapidement compris que c’était une opportunité à saisir. J’avais encore un contact en N1 mais il n’était pas hyperconcret. À Meux, je sais où j’arrive, je connais des joueurs (il a joué au Sporting de Charleroi en jeunes avec Gaux et Van Hyfte) et c’est une mentalité qui me convient. Et puis c’est à seulement 25 minutes de la maison (il habite Profondeville)."